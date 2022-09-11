Кэпхит форварда «Детройта» Бертуцци по новому контракту может составить 6-7 млн долларов в год

Появилась информация о том, каким может быть новый контракт Тайлера Бертуцци и .

Текущее соглашение форварда действует до конца следующего сезона.

«Контрактная ситуация Бертуцци осложняется тем, что он не может играть в Канаде из-за отказа от вакцинации.

В идеале «Ред Уингс» хотели бы подписать с ним долгосрочный контракт, чтобы он продолжил быть неотъемлемой частью перестройки.

Сейчас средняя зарплата Тайлера составляет 4,75 миллиона долларов в год. Вероятно, по новому контракту он будет получать чуть больше 6 млн долларов в год, может, даже ближе к 7 млн долларов.

Если стороны не придут к соглашению к до дедлайна, Стив Айзерман наверняка обменяет Бертуцци в команду-контендер.

За него не получить равносильную компенсацию, поскольку он не может играть в Канаде, но его не отпустят как неограниченно свободного агента», – написал журналист Ансар Хан.

В прошлом сезоне форвард набрал 62 (30+32) очка в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.