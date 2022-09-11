Шашков о 2:3 Б с «Трактором»: «Тренер «Сибири» сказал, что это заработанное очко. Отыгрались с 0:2 – большой плюс»

поделился эмоциями после поражения от (2:3 Б).

– Это потерянное или заработанное очко?

– Нам даже главный тренер (Андрей Мартемьянов) сказал, что заработанное очко. Отыгрались с 0:2 – это большой плюс для команды.

Поэтому мы считаем, что заработанное. Не хватало моментов с пятака? Тут уже проигрывали в одну шайбу, нужен был как раз грязный гол. Получилось.

– Какие впечатления от «Трактора»?

– Все равно они приехали к нам заряженные. Это было видно сразу же. Но получилось, что мы первыми пропустили. Они начали хорошо давить с первых смен.

Мы, может, даже маленько начали от обороны играть. Но потом пропустили еще одну. Хорошая, также добротная команда, играет в пас. В атаке мастеровитые ребята.

– Следующий соперник – .

– Нам без разницы, как они сыграют. Поэтому мы готовимся к любому матчу на 100% и хотим побеждать в каждом матче, – сказал нападающий новосибирской команды.