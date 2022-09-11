Мартемьянов о поражении от «Трактора»: «Сибирь» начала не так, как хотелось, но благодарен пацанам, верили, что можем вытащить игру»

Андрей Мартемьянов поделился мыслями после поражения от «Трактора» (2:3 Б).
– Непростой выдался матч, проигрывали 0:2. Благодарен болельщикам за то, что нас подгоняли. Благодарен пацанам, что верили, что мы можем вытащить игру. Забили хорошие голы, шли до конца.
К сожалению, на буллитах мастеровитее оказался «Трактор». Начали не так, как хотелось бы. Будем делать выводы и готовиться к «Авангарду». Нас ждет еще один серьезный экзамен, должны быть готовы на сто процентов.
– Объясните большое количество технического брака.
– Прошедший матч отнял много сил физических и моральных. Вчера даже было видно по парням, что отдали много сил. Возможно, в этом кроется причина.
– Что с Тревором Мерфи? У него сегодня было много брака.
– Он практически не проходил с нами предсезонку, где-то проседать все равно должен.
Я думаю, этот момент вполне может повлиять на его физическую готовность. Он по 23-25 минут игрового времени получает. Да, брака было многовато, но не только у него.
– Как оцените игру Дмитрия Овчинникова?
– Потихоньку набирает форму, как и Мерфи. Крепнет на глазах. Молодец. Игра становится более взрослой и доверия от тренерского штаба становится больше. Глаза у него горят. Надеемся, что будет прогрессировать.
– В третьем периоде Никита Шашков заменил Владимира Бутузова. Это связано с игровыми ошибками?
– Да. Связано с игрой в обороне. Он не доиграл в моменте с первым голом. Завтра соберем команду, расскажем и покажем, как нужно играть.
– Бутузов не привык к вашей модели игры?
– Летом у него таких ошибок не было. Думаю, эмоции его захлестнули. В первом голе он до конца должен был доиграть как центральный нападающий. Всей тройке атаки надо прибавлять в игре в обороне.
– В моменте с голом Шашкова ждали именно такой игры на пятаке?
– Совершенно верно. Физически крепкий игрок, там на пятаке чувствует себя, как рыба в воде. Они и до этого несколько моментов на пятаке создавали. В этом плане парни молодцы, – сказал главный тренер «Сибири».