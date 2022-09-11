Мартемьянов о поражении от «Трактора»: «Сибирь» начала не так, как хотелось, но благодарен пацанам, верили, что можем вытащить игру»

Теги Сибирь Трактор КХЛ Андрей Мартемьянов Владимир Бутузов Тревор Мерфи Никита Шашков Дмитрий Овчинников Хоккей

Андрей Мартемьянов поделился мыслями после поражения от «Трактора» (2:3 Б).

– Непростой выдался матч, проигрывали 0:2. Благодарен болельщикам за то, что нас подгоняли. Благодарен пацанам, что верили, что мы можем вытащить игру. Забили хорошие голы, шли до конца.

К сожалению, на буллитах мастеровитее оказался «Трактор». Начали не так, как хотелось бы. Будем делать выводы и готовиться к «Авангарду». Нас ждет еще один серьезный экзамен, должны быть готовы на сто процентов.

– Объясните большое количество технического брака.

– Прошедший матч отнял много сил физических и моральных. Вчера даже было видно по парням, что отдали много сил. Возможно, в этом кроется причина.

– Что с Тревором Мерфи? У него сегодня было много брака.

– Он практически не проходил с нами предсезонку, где-то проседать все равно должен.

Я думаю, этот момент вполне может повлиять на его физическую готовность. Он по 23-25 минут игрового времени получает. Да, брака было многовато, но не только у него.

– Как оцените игру Дмитрия Овчинникова?

– Потихоньку набирает форму, как и Мерфи. Крепнет на глазах. Молодец. Игра становится более взрослой и доверия от тренерского штаба становится больше. Глаза у него горят. Надеемся, что будет прогрессировать.

– В третьем периоде Никита Шашков заменил Владимира Бутузова. Это связано с игровыми ошибками?

– Да. Связано с игрой в обороне. Он не доиграл в моменте с первым голом. Завтра соберем команду, расскажем и покажем, как нужно играть.

– Бутузов не привык к вашей модели игры?

– Летом у него таких ошибок не было. Думаю, эмоции его захлестнули. В первом голе он до конца должен был доиграть как центральный нападающий. Всей тройке атаки надо прибавлять в игре в обороне.

– В моменте с голом Шашкова ждали именно такой игры на пятаке?

– Совершенно верно. Физически крепкий игрок, там на пятаке чувствует себя, как рыба в воде. Они и до этого несколько моментов на пятаке создавали. В этом плане парни молодцы, – сказал главный тренер «Сибири».

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