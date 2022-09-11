Скотт Уилсон: «Нахожусь в России неделю, и мне нравится. Постараюсь остаться здесь как можно дольше»

Форвард «Витязя» рассказал о решении приехать играть в Россию.

– Ты решил переехать в Россию в достаточно непростое время. Что стало главным фактором, который сподвиг тебя на переезд?

– Я связался с легионерами из различных команд, и все сказали мне, что им нравится играть в России. Все, с кем я говорил в прошлом году, вернулись сюда. У меня не было никаких ожиданий, я полагался исключительно на то, что мне говорили эти ребята. Сейчас я понимаю, что переезд в Россию для меня был правильным решением.

– Какие первые впечатления у тебя от Москвы и Балашихи?

– Здесь классно! Однажды мы поехали в Москва-сити для того, чтобы пообедать, и там очень красиво! Да и еда была отличной. Мои жена и дети скоро сюда приедут, и я думаю, что им здесь понравится.

– Какова твоя цель в и КХЛ?

– Если я буду играть так же, как и в прошлом году, то, думаю, у меня здесь все получится. В КХЛ много хороших команд. Мне кажется, здесь довольно интересно и круто играть в плей-офф и бороться за чемпионство.

Я нахожусь в России неделю, и мне здесь нравится. Постараюсь остаться здесь как можно дольше, – сказал канадец.