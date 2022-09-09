Плющев о системном хоккее: «Лазил в словарь Ожегова, но что это означает, сложно сказать. Не совпадает с тем, что показывают наши игроки и тренеры»

заявил, что ничего не нашел о системном хоккее в словаре Ожегова.

– С молодыми хоккеистами надо больше работать. Кто-то бросил лозунг: «рост происходит в игре». В игре происходит реализация, наработанного в учебно-тренировочный период. А если вы учебно-тренировочный процесс пускаете на самотек, нельзя надеяться на что-то. Поэтому, мы и не видим ярких игроков.

Все ровненькие, все практически в одном ключе действуют. Причем, это нельзя назвать игровым стилем, хотя кто-то из специалистов назвал это «системный хоккей». Но, что это означает, мне сложно сказать, хотя специально лазил в словарь Ожегова.

– Только автор этого термина, наверное, может расшифровать.

– По крайней мере, формулировка «системность» не совпадает с тем, что показывают наши ребята, да и тренеры. Нельзя постоянно шаблонно повторять, то, что делается за океаном. В НХЛ собраны лучшие игроки со всего мира, лучшие! Их не надо подталкивать.

Я помню прекрасно систему Тарасова, хотя многие сейчас говорят, что его ученики. У него были такие игроки как Фирсов, Викулов, Полупанов, Харламов, Михайлов и те, кого Анатолий Владимирович называл «полуфабрикатами». И им мэтр уделял гораздо больше внимания, чем опытным игрокам. И работа над ошибками у них была гораздо тщательнее и жестче… – сказал бывший тренер сборной России.