Гретцки о смерти королевы Елизаветы II: «Любимая всеми. Ее будет не хватать»

высказался о смерти королевы Елизаветы II.

«Любимая всеми. Ее будет не хватать.

Это был отличный вечер для меня и моей семьи. Спасибо, «Ванкувер», – написал лучший бомбардир в истории в комментарии в соцсети к совместной фотографии с королевой.

В октябре 2002 года Гретцки и Елизавета II провели символическое вбрасывание перед матчем лиги между и «Сан-Хосе».

Королева Великобритании ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI.

Фото: соцсеть Уэйна Гретцки