Гретцки о смерти королевы Елизаветы II: «Любимая всеми. Ее будет не хватать»

Теги светская хроника происшествия Ванкувер Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Уэйн Гретцки высказался о смерти королевы Елизаветы II.

«Любимая всеми. Ее будет не хватать. 

Это был отличный вечер для меня и моей семьи. Спасибо, «Ванкувер», – написал лучший бомбардир в истории НХЛ в комментарии в соцсети к совместной фотографии с королевой. 

В октябре 2002 года Гретцки и Елизавета II провели символическое вбрасывание перед матчем лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». 

Королева Великобритании ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI.

Фото: соцсеть Уэйна Гретцки

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