Иван Николишин: «Амур» паниковал, что увидел «Металлург», оробел немножечко. Поговорили, чтобы не боялись, и это принесло результат»

Форвард «Амура» Иван Николишин высказался после двух шайб в ворота «Металлурга» (5:4 ОТ).

– Это командная победа. Где-то в начале не получалось, пропустили ненужные голы. Но собрались, поговорили в раздевалке после первого, после второго [периодов]. И за счет желания вытащили этот матч.

– О чем говорили в раздевалке?

– О том, что в принципе соперник давал играть в хоккей. Они сами играли и нам давали.

А мы паниковали, что увидели «Металлург» Магнитогорск, немножечко оробели, если можно так сказать. Поговорили, чтобы не боялись, играли в свой хоккей с позиции силы. Это и принесло результат, – сказал Николишин.

Николишин забил «Металлургу» за 25 секунд до конца 3-го периода и на 20-й секунде овертайма. У форварда «Амура» 5 (2+3) очков в сезоне КХЛ