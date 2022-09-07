Хилтунен о создании новой лиги в Европе в качестве противодействия приходу НХЛ: «КХЛ ушла в себя. Лига чемпионов тоже не в лучшей форме»

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Глава чемпионата Финляндии выступил за создание европейской профессиональной хоккейной лиги.

«В какой-то момент было сказано, что финская лига – это селекционная лига. Мы не хотим быть поставщиками игроков, мы хотим быть высшей европейской лигой.

Это связано с изменившейся ситуацией, когда КХЛ ушла в себя. Хоккейная лига чемпионов тоже сейчас не в лучшей форме.

Финская лига способна расшириться намного больше, чем сейчас.

Я вижу потенциал в том, что она может стать одним из катализаторов, когда мы думаем о том, как создать высшую профессиональную лигу в Европе в качестве противодействия приходу НХЛ в Европу.

Это процесс нескольких лет. Но если будет желание, это могло бы открыть большой рынок СМИ и партнеров, а также поднять статус хоккея в Европе», – сказал Хейкки Хилтунен.

По его словам, участие также могли бы принять лиги Швеции, Швейцарии и Германии.

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