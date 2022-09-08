Леонид Вайсфельд: «С Федотовым ЦСКА играл бы уверенней. Особых подвигов от Рейдеборна и Шарыченкова ждать не стоит»

поделился мнением о вратарях ЦСКА.

– У вас нет ощущения, что почти у всех российских топ-клубов проблемы с вратарями? Особенно это касается ЦСКА и «Магнитки», которые пропускают непривычно много.

– Ощущения нет, а проблемы есть, это реальность. Более неожиданны неудачи «Магнитки». Но там проблема не во вратарях, а больше в полевых игроках. Очень уж вальяжно они себя ведут на льду, так нельзя.

– У ЦСКА проблема именно в голкиперах? Ведь и Сергей Федоров после крупного поражения от «Ак Барса» признал, что вратари – тема деликатная.

– Скажем прямо, в ЦСКА сейчас не элитные вратари играют. Вот раньше в КХЛ выступали Сорокин, Шестеркин, Коскинен, Метсола… Рейдеборн и Шарыченков – не этого уровня. Они просто хорошие.

Кстати, Рейдеборн очень неплохо против «Магнитки» сыграл. Можно даже сказать, что это он матч выиграл. Но особых подвигов ни от него, ни от Шарыченкова ждать не стоит.

– С Иваном Федотовым ЦСКА пропускал бы меньше?

– Думаю, да. И здесь дело даже не в том, что он лучше того же Рейдеборна. С Федотовым команда уверенней бы играла.

– Есть вероятность, что Федотов вернется в ЦСКА?

– Это невозможно предсказать. Ну разве кто-то мог предположить, что он вместо «Филадельфии» окажется на Северном флоте? Сейчас все ждут суда, который назначен на 20 сентября. Может, после него что-то прояснится. Вдруг Иван его выиграет? – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

ЧТО? ЦСКА возвращает Федотова из армии?! Говорят, подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне