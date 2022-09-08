Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такой старт. Обещаю, что мы будем биться, никто не опускает руки»

Капитан извинился перед болельщиками за неудачные результаты на старте сезона .

прокомментировал итоги игры против (1:4).

– Считаю, что хорошо начали игру, атаковали. В большинстве не хватило одного момента забить, чтобы игра пошла по-другому. Потом пропустили «5 на 3» – наверное, не совсем такой рабочий гол.

Потом еще одну пропустили, и почему-то мы встали. Подумали, игра закончилась, но надо играть до конца. В третьем периоде пытались оживиться, но с такой командой трудно вернуться с 0:3.

– Первый выезд, три поражения. Как сами для себя это объясняете, разговаривали, обсуждали это?

– Разговоров очень много. Нужно разговоры переносить на лед. Все: «Давай-давай». На льду выходим, вроде получается, кто-то что-то постоянно выпадает, но мы одна команда и только нам из этого выбираться.

– Думаю, нужно что-то сказать болельщикам, которые переживают из-за этих поражений.

– Да, естественно, хотел бы извиниться перед болельщиками за такой старт. Я читал уже, что около 10-20 лет не было такого старта.

Со своей стороны, от лица команды, обещаю, что мы будем продолжать биться. Никто не собирается опускать руки.

Немного нет фарта, немного не хватает одного гола, чтобы игра пошла в наше русло. Но мы будем работать. Мы ни в коем случае не опустим руки, – сказал Шарипзянов.

«Авангард» проиграл все три матча на старте сезона. Сейчас это худшая команда Востока