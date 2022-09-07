Дмитрий Губерниев: «Федотов вернется в ЦСКА, это не вброс. Он не уедет в «Филадельфию»

Дмитрий Губерниев высказался касательно возвращения Ивана Федотова в ЦСКА.
«В ближайшее время Федотов вернется в ЦСКА. Более того, по моей информации, этот вопрос очень активно прорабатывается – это не вброс.
Он не уедет в «Филадельфию», а будет играть за ЦСКА. У меня есть информация, что готовится история с возвращением в московский клуб.
Одновременно мы должны понимать, что ближайшие три года контракта с «Филадельфией» не будет», – сказал комментатор.
Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.
1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.
ЦСКА возвращает Федотова из армии? Говорят, он подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне