Дмитрий Губерниев: «Федотов вернется в ЦСКА, это не вброс. Он не уедет в «Филадельфию»

высказался касательно возвращения в ЦСКА.

«В ближайшее время Федотов вернется в ЦСКА. Более того, по моей информации, этот вопрос очень активно прорабатывается – это не вброс.

Он не уедет в «Филадельфию», а будет играть за ЦСКА. У меня есть информация, что готовится история с возвращением в московский клуб.

Одновременно мы должны понимать, что ближайшие три года контракта с «Филадельфией» не будет», – сказал комментатор.

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

ЦСКА возвращает Федотова из армии? Говорят, он подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне