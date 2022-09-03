Панин о службе спортсменов в армии: «Вопрос нужно решать на уровне закона. Подготовка ничуть не хуже солдата-срочника»

считает, что нужен специальный закон о службе спортсменов в армии.

– Генеральный директор Ринат Баширов перед сезоном сказал, что проблему с воинской службой для спортсменов нужно срочно решать. Эта тема сейчас тревожит хоккеистов?

– Уже случился прецедент с , поэтому я полностью согласен с Ринатом Рашитовичем, что этот вопрос нужно решать на законодательном уровне. В принципе, военная подготовка – это определенная часть, а физическая подготовка у спортсменов не хуже. Конечно, можно устраивать сборы для спортсменов-призывников и, возможно, устраивать по их результатам присягу, но это уже вопрос более высокого уровня.

Жизнь профессионального спортсмена проходит на сборах, и мы получаем запредельные нагрузки. Только получив диплом тренера ВШТ, я понял, насколько серьезную подготовку проходят игроки. Когда это часть твоей жизни, ты особенно не замечаешь этого, а когда вчитываешься в то, что написано умными людьми в книгах, то понимаешь все намного лучше. Подготовка спортсмена ничуть не хуже солдата-срочника за исключением незнания военного дела, но это можно исправить двухнедельными сборами.

– Вы же были в военной части, когда играли в Тольятти. Как они прошли?

– Да, я же в части жил, тренировался и играл за ЦСК ВВС. Там была спортивная рота, причем я попал к борцам. Они еще пытались научить меня борьбе, но там без шансов с ними было.

– Не гоняли как молодого?

– А там все плюс-минус молодые были. Я сначала на КМБ попал, а потом хоккеистов отдельно разместили, чтобы мы готовились к играм. А жили мы в частях.

– Что запомнилось больше всего?

– Нас вечером привезли на КМБ и стали тренировать перед сном «подъем-отбой». Рооота, подъем, марш! Построение – 30 секунд, форма одежды номер три, то есть стоишь с голым торсом. И нужно было соскочить с кровати за определенное время, заправить ее правильно. Это все происходило в день приезда, и я еще подумал: «Капец, куда я попал?» Потом это все вспоминалось с юмором, – рассказал защитник «Салавата».