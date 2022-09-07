Айэленд о «Куньлуне»: «Три очка в трех матчах — нормально для начала сезона, особенно в нашей ситуации»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошо, что в итоге нам удалось взять хотя бы одно очко. К концу игры наше большинство стало действовать более солидно. Мы создали много моментов и могли даже выиграть.

Мне не понравилось, что мы слабо начали, первые 10-12 минут соперник доминировал. Это показывает, что нам еще много надо работать над тем, чтобы начать работать как слаженная команда.

Три очка в трех матчах — нормально для начала сезона, особенно в нашей ситуации. Каждый матч складывается по-разному. В прошлом матче мы играли лучше, чем сегодня, но не смогли забить. Пока у нас нестабильная игра, неравномерная.

Главная проблема в атаке — игроки пока непредсказуемы друг для друга, они должны понимать друг друга с полуслова. Джарасик сыграл важную роль в этом матче, особенно здорово он играл в меньшинстве. Афанасьеву мы дали не так много времени, но он выполнил все, что мы от него хотели», – сказал Грег Айэленд.