Гатиятулин о 4:3 ОТ с «Автомобилистом»: «По содержанию – неплохо, по счету – не очень хорошо. «Трактор» выходил с одной целью – победить»

рассказал о победе «Трактора» над (4:3 ОТ).

– Сегодня важно было победить, об этом говорили с ребятами. Неудачно провели первые два матча. По содержанию – неплохо, по счету – не очень хорошо.

Сегодня настраивались на победу. Всю игру действовали по заданию, где-то соперник инициативу забирал. Грамотно сыграли. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку.

– Сильно изменили звенья. Как пришла мысль поменять местами Пулккинена и Бурдасова?

– Пока еще начало сезона. На предсезонной подготовке больше закладывали физические кондиции. Не так много внимания получилось уделить тактическим моментам.

Предсезонные игры отличаются от чемпионата, сложно было оценить, насколько правильно мы составили звенья. Две игры показали, что нужно что-то поменять, поэтому изменили сочетания. Сработало. Дальше будем думать.

– Снова «Трактор» пропускает в меньшинстве.

– Есть моменты, над этим работаем. На прошлой игре неправильно расположились, не в ту сторону клюшку направили. Сегодня на возврате неправильно сработали. Уделяем этому пристальное внимание. Будем улучшать.

– Что с Сергеем Телегиным?

– Он получил повреждение. Недели на две выбыл.

– С чем связана сегодняшняя результативная игра ?

– Антон всегда отдается в играх и на тренировках. Никого не устраивает результат – два проигранных матча. Все выходили с одной целью – победить.

– Когда к команде присоединится ?

– По нашей информации, должен приехать на этой неделе. Посмотрим в каком состоянии, сколько времени ему необходимо будет потренироваться с командой. Как будет готов, сразу появится в составе, – сказал главный тренер .