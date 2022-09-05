Гендиректор «Трактора»: «Настроение в команде рабочее, никто не рассчитывал начинать с поражений. Все хотят скорее победить»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Адам Альмквист Эндрю Хэммонд Хоккей

Генеральный директор «Трактора» высказался о поражения на старте сезона.

Челябинская команда уступила «Северстали» (2:4) и «Локомотиву» (0:4).

– Настроение в команде рабочее, никто не рассчитывал начинать с поражений. Все ребята хотят скорее победить.

– В «Тракторе» действительно было собрание после двух неудач на старте?

– Было плановое общее собрание членов организации, на котором выбрали новый состав совета директоров. В него вошел министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, а Леонид Одер покинул состав.

Также обсуждались вопросы, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью.

– Когда можно ожидать новичков команды – защитника Адама Альмквиста и вратаря Эндрю Хэммонда?

– Адама мы ждем на этой неделе, и тренеры решат, когда ему выходить играть. А Эндрю ожидаем в середине сентября, – сказал Иван Савин.

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