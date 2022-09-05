Генменеджер «Витязя» о календаре: «Посетить пять матчей подряд семье из трех человек – удар по бюджету среднестатистического россиянина»

Генменеджер поделился мнением о календаре сезона-2022/23.

– Президент «Локомотива» Юрий Яковлев выступил против нынешнего календаря из-за большого числа матчей и отсутствия пауз: «Платежеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей». Согласны ли вы ним?

– Нужна ритмичность календаря, но очень тяжело учесть пожелания каждого клуба из-за загруженности арен и так далее. Поэтому есть длинные серии.

А посетить пять матчей подряд семье из трех человек – удар по бюджету среднестатистического россиянина. Но календарь – такой, какой он есть, будем играть.

– По шесть матчей «Витязь» проведет с «Куньлунем» и «Сочи» (с этой командой пять матчей в течение месяца). Насколько сложно будет приковывать внимание к этим играм?

– Приковывать внимание можно только качественной игрой и яркими исполнителями, чтобы болельщики хотели посещать матчи. Если игра будет интересной, то зритель придет на одного соперника и пять раз в месяц.

– Вы, как в «Торпедо», ставите перед командой задачу играть зрелищно?

– Первоочередная задача – выйти в плей-офф, мы давно там не играли. Если при этом команда будет показывать зрелищный хоккей – это будет вдвойне приятнее. На первое место, конечно, выходит результат. Игра забудется, а результат останется.

– Если команда будет выигрывать 1:0, вас это устроит?

– Если задача будет выполняться, то я буду доволен, – сказал Игорь Варицкий.