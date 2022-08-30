Президент «Локомотива»: «Платежеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей. Не поддерживаю новый календарь КХЛ»

Президент не поддерживает новый календарь .

«Я не поддерживаю новый календарь КХЛ. У нас в сентябре 13 игр. Это ненормально. Во имя чего это все?

Платежеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей. Правильнее было бы дать паузу ребятам.

Что касается игры 7 сентября, я не против этого. Если люди соберутся все вместе и вспомнят команду, в этом нет ничего плохого.

Наш хоккей оказался в сложной ситуации. Путь один – готовить и поднимать своих игроков.

С «Молотом» наши взаимоотношения устраивают. Нам важен тренировочный процесс, что мы видим. Также важно, чтобы выполнялись наши договоренности. Все это мы видим.

Лихачев – одаренный парень, у него хорошие перспективы. Но молодым игрокам надо почувствовать мужской хоккей. Мы на него надеемся», – сказал .