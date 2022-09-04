Дмитрий Соколов о том, будет ли принципиальным матч против «Авангарда»: «Чуть-чуть, наверное. А так не зацикливаюсь на этом»

Форвард минского «Динамо» высказался об игре против «Авангарда».

В игре с (4:3 Б) форвард открыл счет голам за «зубров». Соколов перешел в белорусский клуб из на правах аренды до конца сезона.

– Первый период был под нашим контролем, потом маленько отпустили ситуацию, чуть расслабились, перестали давить, и повернули в другую сторону. В конце показали характер, слава богу выиграли.

– Забросили в первом же матче за . Усиленно готовились, чтобы хорошо себя проявить?

– Не только к дебютной встрече, к каждому матчу настраиваюсь как на последний бой.

– Команда вела 2:0, упустила преимущество и была в роли догоняющих. Что сломалось в действиях команды в этот промежуток?

– Перестали бросать, давить, отпустили ситуацию, расслабились. Поэтому так и получилось.

– Впереди в этой домашней серии поединок с омским «Авангардом», не чужой для вас команды. Будет ли этот матч для вас принципиальным?

– Чуть-чуть, наверное. А так не зацикливаюсь на этом. Просто нужно выходить и делать то, что требует тренер, пытаться выигрывать командой, – сказал Соколов.