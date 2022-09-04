Кирилл Готовец: «В «Динамо» немного советского типа подготовка. Были бега на земле, городки»

рассказал об адаптации в «Динамо».

– Вы новичок команды. Какие особенности в предсезонной подготовке «Динамо» по сравнению с ?

– Самое большое отличие было в том, что в «Динамо», когда мы уезжали в Бор под Нижним Новгородом, были бега на земле, городки, немного советского типа подготовка.

В «Авангарде» такого не было, все в основном на льду, тренажерный зал, но без сверхъестественного. Наверное, это самое большое отличие в подготовке. А тренировочный процесс на льду был похож.

– Можно ли сказать, что уже адаптировались к стилю «Динамо»? И чем отличается тренерский подход по сравнению с ?

– Я себя комфортно чувствую в команде, понимаю требования тренерского штаба, что они хотят от меня и от команды. Считаю, что адаптировался.

Отличия в подходах? Хоккей везде одинаковый. У каждого тренера есть свои мелкие детали. Алексей Кудашов пропагандирует быстрый хоккей, чтобы мы меньше задерживались в своей зоне, активно прессинговали во всех трех зонах. Повторюсь, стили очень похожи. Что и способствовало адаптации, – сказал защитник .