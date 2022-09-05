Тренер «Ак Барса» Бабенко перед игрой с ЦСКА: «Будем отталкиваться от нашей игры. Не получившееся в первом матче – технический брак и настрой»

Тренер поделился мыслями перед матчем против .

– Какие ожидания от предстоящего матча?

– После первой игры разобрали ошибки.

На сегодняшнюю игру смотрим как на следствие хорошей работы над ошибками, так как соперник приличный, находится в хорошей форме.

Для нас сегодня будет хороший матч. Мы будем отталкиваться от нашей игры.

Все то, что у нас не получилось в первой игре – это чисто наш технический брак и настрой на игру. Нам надо исправить эти два компонента, уже играть в свой хоккей, – сказал Бабенко.

В первом матче сезона казанцы проиграли московскому «Динамо» (0:2).