Тренер «Ак Барса» Бабенко перед игрой с ЦСКА: «Будем отталкиваться от нашей игры. Не получившееся в первом матче – технический брак и настрой»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился мыслями перед матчем против ЦСКА.
– Какие ожидания от предстоящего матча?
– После первой игры разобрали ошибки.
На сегодняшнюю игру смотрим как на следствие хорошей работы над ошибками, так как соперник приличный, находится в хорошей форме.
Для нас сегодня будет хороший матч. Мы будем отталкиваться от нашей игры.
Все то, что у нас не получилось в первой игре – это чисто наш технический брак и настрой на игру. Нам надо исправить эти два компонента, уже играть в свой хоккей, – сказал Бабенко.
В первом матче сезона казанцы проиграли московскому «Динамо» (0:2).