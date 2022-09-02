Никита Гуслистов: «Мой дубль – это победа команды, результат общей работы. Я просто выступил конечным звеном в атаке»

Никита Гуслистов высказался после матча с «Трактором» (4:2).

Нападающий набрал 3 (2+1) балла.

«Всегда приятно побеждать, тем более такого серьезного соперника. Очень хорошо, что вначале не было мандража, мы постарались сразу влиться в игру и забили гол.

Мой дубль – это победа команды, результат общей работы. Я просто выступил конечным звеном в атаке.

Для меня это уже третий год в КХЛ, и все сезоны в лиге можно назвать важными. Хочется не останавливаться на достигнутом и добиваться еще больших вершин», – сказал нападающий «Северстали».