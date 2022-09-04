Сергей Федоров: «При паре Дитц — Нестеров было четыре голевых момента у наших ворот»

Теги ЦСКА Нефтехимик Сергей Федоров Никита Нестеров Даррен Дитц Адам Рейдеборн Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру казахстанского защитника Даррена Дитца в матче с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ).

– При паре (Даррен) Дитц — (Никита) Нестеров было четыре голевых момента у наших ворот. Но это коллективная ошибка, которая исходила и от остальных игроков, находившихся на площадке.

Что касается решения снять Рейдеборна, то оно пришло к нам после успешной смены. После этого для меня был закрыт вопрос — вратарь остался на скамейке

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