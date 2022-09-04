Ткачев о дефиците клюшек из-за санкций: «Выкручиваемся пока. Многие ребята на российские перешли, они довольно высокого качества»

высказался о дефиците клюшек от иностранных производителей из-за санкций.

– Форвард сказал, что если болельщик попросит подарить клюшку, то откажет, потому что их у него осталось всего две. После этого он сломал одну в матче против «Салавата».

– Да, но при этом забил гол.

– В «Тракторе» есть проблемы с экипировкой?

– Егор, кстати, скидывал мне фото – он играет моей клюшкой, которая осталась в Ярославле.

– Она разве подходит ему по флексу и росту?

– Не знаю, может, он решил просто попробовать. Конечно, Егор повыше, но он мастер - может подстроиться. Что касается экипировки, то сейчас с этой проблемой столкнулись все. Многие ребята перешли на клюшки российского производства. Пока выкручиваемся, находим возможность.

– Вы сами пробовали играть российскими клюшками?

– Да, нам предоставляли несколько клюшек на пробу. Они довольно высокого качества. Просто в хоккее к клюшке привыкаешь дольше всего. Все они отличаются друг от друга – делаются из разных материалов, имеют разные конструкции. Но даже незаметные мелочи имеют значение для игроков, – сказал форвард .

Из-за санкций у клубов КХЛ проблемы с экипировкой: производители уменьшают поставки в Россию