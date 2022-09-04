Каблуков об «Ак Барсе»: «Кто фаворит, дальше будем смотреть. Им выдают авансы, хорошая команда, но сезон покажет»

высказался о победе «Динамо» над «Ак Барсом».

Московский клуб обыграл казанцев (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сезон стартовал. Поделитесь эмоциями?

– Много народу пришло, чумовая поддержка, эмоции переполняют. Но с эмоциями справились, перебороли себя, убрали мандраж и выиграли матч.

– Предсказуемый вопрос. Только ленивый не называет «Ак Барс» фаворитом. Как вам игралось против них?

– Фаворит? (Смеется). Кто фаворит, будем дальше смотреть. Сегодня мы выиграли, значит, сегодня, на данном этапе, мы были сильнее.

– Значит, авансы им зря выдали?

– Почему? Конечно, им выдают авансы. Посмотрите, какие у них мастера, как тренерский штаб подобран, хорошая команда. Но сезон покажет. Посмотрим, что будет в конце.

– За счет чего выиграли у них сегодня?

– Самоотверженность. Никто из ребят не хотел проигрывать. Все хотели показать, что они способны на многое и эта команда способна на многое. За счет этого и выиграли, – сказал форвард бело-голубых.

У суперсостава «Ак Барса» – 0 голов за 60 минут. «Динамо» по делу выиграло на глазах Овечкина