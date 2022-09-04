Светлов о «Динамо» и 2:0 с «Ак Барсом»: «После летних событий Казань стала для бело-голубых оптимальным раздражителем»

высказался о победе «Динамо» над «Ак Барсом».

Московский клуб обыграл казанцев (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что скажете о победе родного «Динамо»?

– Думаю, после всех летних событий Казань стала для бело-голубых оптимальным раздражителем. Были видны настрой, заряженность на игру. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

– Казань разочаровала?

– Изначально насторожило, что в Москве мы не увидели лидеров «Ак Барса» последних лет – Зарипова, Лукоянова, Петрова.

В такой ситуации основную нагрузку могло взять на себя первое звено Радулов – Шипачев – Кагарлицкий, плюс защитник Войнов. Но матч у этих мастеров не сложился, хотя они получили много игрового времени.

– Для вас такой старт Казани – сюрприз?

– В принципе опытные хоккеисты более планомерно вкатываются в сезон, чем молодежь. Это было заметно по новичкам «Динамо» – и по звездам «Ак Барса». Так что еще рано делать выводы, хотя тревожные моменты в игре Казани проскальзывали, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

У суперсостава «Ак Барса» – 0 голов за 60 минут. «Динамо» по делу выиграло на глазах Овечкина