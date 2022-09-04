Светлов о матче СКА – «Салават»: «Молодые армейские центры на вбрасываниях приятно удивили – 36 из 56. Хмелевски вчистую проиграл Хуснутдинову»

отметил, что СКА значительно превзошел по игре на вбрасываниях.

Клуб из Санкт-Петербурга нанес поражение уфимцам в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

– По качеству игры и соперничества выделялась встреча в Санкт-Петербурге. И СКА, и Уфа понравились – молодые, бегущие, атакующие команды. Заметно, что много внимания они уделяют быстрому выходу в нападение.

В «Салавате» внимательно следил за легионерами – Хмелевски и Хо-Сэнгом, которые получили противоречивую прессу в межсезонье. Какого-то цельного впечатления от их игры опять не сложилось. Например, Хмелевски в концовке третьего периода с «пятачка» сравнял счет, но, как представитель североамериканской школы, удивил тем, что вчистую проиграл на точке 20-летнему Хуснутдинову. 14 поражений на 19 вбрасываниях – угнетающий показатель, особенно для заокеанского легионера.

Вообще в Уфе интересная, бегущая молодежь. А вот легионерам еще предстоит доказывать, что они способны продолжить традиции Умарка и Хартикайнена.

– Что скажете о СКА?

– В прошлом сезоне отмечал для себя, что молодые центры СКА – Воробьев, Бардаков, Моисеев, Хуснутдинов – нестабильны на вбрасываниях, «точку» в основном закрывали финны – Кемппайнен и Комаров. В частности в плей-офф это было проблемой.

Но в матче с Уфой молодые армейцы приятно удивили – выиграли 36 вбрасываний из 56. Тот же Хуснутдинов просто доминировал – забрал 10 вбрасываний из 16! И это мы говорим о компоненте, который у российской школы долгие годы был проблемным.

– Насколько решающими являются такие показатели?

– В современном хоккее все начинается с вбрасывания. Каждая выигранная «точка» – это плюс одна атака. Получается, СКА получил во вчерашнем матче фору в 16 атак – для профессионального хоккея это очень большой гандикап.

С такими показателями у Уфы было мало шансов. Если бы не Кадейкин, который в последние годы – лучший из россиян в этом компоненте, «Салават» не дотянул бы до овертайма, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.