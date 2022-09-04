Хмелевски о драке в матче со СКА: «Мне не понравилось, как ударили Науменкова. Кто-то сзади на меня накинулся, и все завертелось»

оценил поражение «Салавата Юлаева» от (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Было много моментов. Можно вынести позитивные вещи из этого матча. К сожалению, не удалось победить.

– Как вам такой дебют: забили, подрались, был буллит?

– Не забуду свой дебют, конечно. Хотел реализовать буллит, чуть-чуть не получилось. Главное, что я не сдавался.

В моменте с дракой мне не понравилось, как ударили Науменкова. Кто-то ( – прим. Sports.ru) сзади на меня накинулся, и все завертелось.

– Чего не хватило в большинстве?

– Мы должны бросать побольше. Надо найти моменты для бросков с хороших позиций, я это делал с углов. Иногда не идет, нужно еще бросать, Нужно создать 3-4 момента, чтобы забить.

– Какие у вас эмоции после матча? Вроде отыгрались, но в итоге уступили...

– Есть позитивные и негативные моменты. Надо забыть этот матч, все мысли о «Витязе». Хорошо, что взяли одно очко. Но поражение – это всегда обидно.

– Как оцените свою игру на вбрасываниях и новые правила на точке?

– Я проиграл первые пять вбрасываний, но выиграл следующие пять. В статистике более 50 процентов. Про правила не буду говорить. Они есть, надо их соблюдать, – сказал форвард .