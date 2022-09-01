Вратарь «Витязя» Сапрыкин представил шлем с фразой «Нет у вас методов против Сапрыкина!» из «Место встречи изменить нельзя» и другими отсылками к советскому кино

Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин представил шлем с отсылками к советскому кино.
На шлеме написана фраза героя фильма «Место встречи изменить нельзя» Кости Сапрыкина «Нет у вас методов против Сапрыкина!»
Также на экипировке изображены Владимир Высоцкий Владимир Конкин, исполнившие главные роли в этом фильме.
Кроме того, на шлеме нанесена надпись «Очень приятно, царь» и фотографии актеров Юрия Яковлева, Леонида Куравлева и Савелия Крамарова в образе героев кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию».