Вратарь «Витязя» Сапрыкин представил шлем с фразой «Нет у вас методов против Сапрыкина!» из «Место встречи изменить нельзя» и другими отсылками к советскому кино

Вратарь представил шлем с отсылками к советскому кино.

На шлеме написана фраза героя фильма «Место встречи изменить нельзя» Кости Сапрыкина «Нет у вас методов против Сапрыкина!»

Также на экипировке изображены Владимир Высоцкий Владимир Конкин, исполнившие главные роли в этом фильме.

Кроме того, на шлеме нанесена надпись «Очень приятно, царь» и фотографии актеров Юрия Яковлева, Леонида Куравлева и Савелия Крамарова в образе героев кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию».