Форвард ЦСКА Полтапов избежал дисквалификации за удар Земченку в голову. Он наказан денежным штрафом

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов избежал дисквалификации за удар Артему Земченку в голову.

На 12-й минуте матча за Кубок Открытия между ЦСКА и (6:2) Полтапов применил силовой прием против Артема Земченка.

19-летний игрок был удален до конца игры за атаку в область головы и шеи.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений наказание, наложенное на игрока судьями.

Кроме того, игрок московского клуба подвергнут денежному штрафу.

Согласно регламенту лиги, размер штрафа за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.