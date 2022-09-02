«Я обосрался, честно говоря. При силовом приеме не нужно подпрыгивать». Полтапов о шансе во 2-м звене ЦСКА

Прохор Полтапов эмоционально оценил свою игру в матче против «Металлурга».
В первом периоде 19-летний нападающий получил большой дисциплинарный штраф за силовой прием против Артема Земченка.
ЦСКА одержал победу со счетом 6:2 в игре за Кубок Открытия.
– Вы были рады, что вас поставили аж во второе звено ЦСКА? Это хороший шанс для молодого.
– Конечно, шанс. Нужно было его как‑то оправдать. А я, честно говоря, обосрался немножко. Скажу, что слегка потряхивало в самом начале. Но провел парочку смен и все‑таки пришел в себя.
– Наверное, вы перестарались.
– Скорее всего, да. Перестарался.
– Трудно ли вписаться в чемпионский состав ЦСКА?
– Нет, я знаком с ребятами с позапрошлого сезона. Меня еще тогда на один матч вытягивали. Ребята меня только поддерживают, и нет такого, что я как будто бы не свой.
– Что вам сказал Сергей Федоров после удаления?
– Меня все ребята поддержали. Сказали: «Не бери в голову так сильно. Просто нужно забыть». Ну, не до конца забыть.
Все‑таки помнить, что при силовом приеме не нужно подпрыгивать. Сергей Викторович сказал: «Все нормально, не волнуйся. Главное – забудь этот момент, и все. Нужно работать дальше», – заявил нападающий ЦСКА.
В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы