Колтон хочет играть в топ-6 «Тампы»: «Уход Палата – большая потеря. Я готов сделать все, чтобы немного усилить свою роль»

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Росс Колтон сказал, что хочет стать для «Тампы» игроком топ-6 после ухода Ондржея Палата

В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 39 (22+17) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В 23 играх плей-офф добавил 9 (5+4) баллов. 

«Очевидно, что он очень много делал для команды в атаке и в защите, был хорош в физической игре. Если нужен был важный гол, он мог его забить. Его уход – это большая потеря для нас. Но я отлично провел лето и жду следующего сезона с нетерпением. 

Я готов сделать все, что могу, чтобы немного усилить свою роль. 

Мне нужно быть более разносторонним игроком. Я не могу расхваливать свои успехи в прошлом сезоне. Да, я доволен тем, чего добился, но не удовлетворен результатом команды. Мне есть над чем работать, например, над игрой в своей зоне или вбрасываниями. 

Игра такая быстрая, что нужно быть готовым играть во всех трех зонах. Если говорить о Палли [Палате], то он играл против лучших парней соперников. Чтобы выходить против них, нужно многое уметь. Я хотел бы улучшить определенные навыки», – сказал Колтон. 

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