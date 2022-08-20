Колтон хочет играть в топ-6 «Тампы»: «Уход Палата – большая потеря. Я готов сделать все, чтобы немного усилить свою роль»

сказал, что хочет стать для игроком топ-6 после ухода .

В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 39 (22+17) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В 23 играх плей-офф добавил 9 (5+4) баллов.

«Очевидно, что он очень много делал для команды в атаке и в защите, был хорош в физической игре. Если нужен был важный гол, он мог его забить. Его уход – это большая потеря для нас. Но я отлично провел лето и жду следующего сезона с нетерпением.

Я готов сделать все, что могу, чтобы немного усилить свою роль.

Мне нужно быть более разносторонним игроком. Я не могу расхваливать свои успехи в прошлом сезоне. Да, я доволен тем, чего добился, но не удовлетворен результатом команды. Мне есть над чем работать, например, над игрой в своей зоне или вбрасываниями.

Игра такая быстрая, что нужно быть готовым играть во всех трех зонах. Если говорить о Палли [Палате], то он играл против лучших парней соперников. Чтобы выходить против них, нужно многое уметь. Я хотел бы улучшить определенные навыки», – сказал Колтон.