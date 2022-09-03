Назаров о 0:2 с «Сибирью»: «По самоотдаче «Сочи» можно поставить хорошую четверку, но исполнение было не на высоте»

Главный тренер подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (0:2).

– Много эмоций. Не понравилось, конечно, что не смогли забить. Старались выполнить установку, что-то получалось, что-то – нет. Без забитых голов тяжело что-то показать.

По самоотдаче можно поставить хорошую четверку, очень хотели порадовать болельщиков. Это похвально. Но исполнение было не на высоте. Забей мы хотя бы один гол, игра пошла бы по-другому. Вратарь у нас сыграл хорошо, готовимся к следующему матчу. «Первый блин комом» мы уже прошли.

– Что скажете об игре Зоркина? Он нанес 5 бросков, больше, чем многие нападающие.

– Молодец, что много бросает. Но, опять же, реализация… Она сегодня хромала, и не только у него. Надо бросать четче. Похвалить не могу, потому что нет голов. Когда не забиваешь, ты проигрываешь матч. И уже не столь важно – 0:1 или 0:2. Завтра тренировка, пообщаемся с ребятами, разберем каждый момент.

– Туман наложил отпечаток на характер игры?

– Что я могу сказать? Это не ко мне вопрос. Все в равных условиях, кивать на туман точно не надо, – сказал .