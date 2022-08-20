Бедард о шансах Канады выиграть золото МЧМ-2022: «Это действительно круто. Мы просто рады, что у нас есть такая возможность»

Теги ИИХФ Сборная Чехии по хоккею молодежная сборная Канады молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард высказался после победы над Чехией (5:2) в 1/2 финала МЧМ-2022.

В финале турнира Канада сыграет против Финляндии.

«У нас есть шанс выиграть золото? Это действительно круто. Все еще не осознали это. Мы просто очень рады, что у нас есть такая возможность.

Я думаю, что мы были действительно хороши с самого начала. Конечно, иногда они немного прессинговали, но я думаю, что в целом мы контролировали игру», – сказал нападающий молодежной сборной Канады.

Канада и Финляндия впервые встретятся в финале МЧМ. Взрослые сборные играли в финале на трех ЧМ подряд

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