Бедард о шансах Канады выиграть золото МЧМ-2022: «Это действительно круто. Мы просто рады, что у нас есть такая возможность»

Коннор Бедард высказался после победы над Чехией (5:2) в 1/2 финала МЧМ-2022.

В финале турнира Канада сыграет против Финляндии.

«У нас есть шанс выиграть золото? Это действительно круто. Все еще не осознали это. Мы просто очень рады, что у нас есть такая возможность.

Я думаю, что мы были действительно хороши с самого начала. Конечно, иногда они немного прессинговали, но я думаю, что в целом мы контролировали игру», – сказал нападающий молодежной сборной Канады.

Канада и Финляндия впервые встретятся в финале МЧМ. Взрослые сборные играли в финале на трех ЧМ подряд