Михайлов о победе ЦСКА 6:2: «Игра «Металлурга» разочаровала. Команда имела такое преимущество, слабая реализация»

заявил о разочаровании в игре .

ЦСКА обыграл магнитогорскую команду (6:2) в матче за Кубок Открытия.

«Первый период мы проиграли из-за того, что было много удалений. Я думаю, что команда с задачей в виде игры в меньшинстве справилась.

Второй период был победный, потому что наши ребята перебороли себя, играя в меньшинстве, это сказалось на психологии игроков.

Они почувствовали уверенность в том, что могут выиграть. Когда игроки ЦСКА вышли на второй период, они нашли свою игру.

Если бы ЦСКА пропустил третий гол, то было бы намного сложнее, но команда выдержала и забила первую шайбу. Тогда я видел, что команда стала играть намного лучше.

Когда при счете 3:2 было удаление, было видно, что ЦСКА чувствует свою игру, что нельзя сказать об игре «Металлурга».

Игра «Металлурга» меня разочаровала – команда имела такое преимущество, слабая реализация», – сказал почетный президент .

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы