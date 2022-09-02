Акользин о 2:6 с ЦСКА: «Металлург» провалил второй период. Что-то непонятное произошло с командой – просто необъяснимо»

прокомментировал поражение «Металлурга» в матче за .

Магнитогорцы уступили со счетом 2:6.

«Получился сложный матч для нас. Соперник много удалялся в первом периоде, поэтому у нас тогда появилось определенное преимущество.

Потом что-то непонятное произошло с командой, провалили полностью второй период. Это просто необъяснимо.

Перестали шайбу контролировать, было много потерь, допускали много ошибок, плохо выходили из-под давления.

ЦСКА этим воспользовался. Сделаем работу над ошибками – и дальше будет все хорошо», – сказал нападающий .

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы