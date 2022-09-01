Михаил Григоренко: «Некоторые команды провели по 11-12 контрольных матчей – это перебор. Где же эмоции взять перед сезоном?»

Теги Металлург Мг ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Михаил Григоренко Матч ТВ Адам Рейдеборн Прохор Полтапов Хоккей

Михаил Григоренко ответил на вопросы после победы над «Металлургом» (6:2) в матче за Кубок Открытия.

– Как вам чувство, что пресса впервые за три года пришла в раздевалку?

– Это очень непривычно. Но лучше так, да и вы хоть раздевалку немножко посмотрите.

– Что было с ЦСКА в первом периоде?

– Это стечение обстоятельств. Мы хорошо играли «5 на 5», владели инициативой. Дисциплина нас немного подвела.

Но это эмоции. И какие‑то удаления были непонятными – как у Гуськова, нужно еще разобраться с новыми правилами. Но ничего, мы в целом сыграли хорошо.

– Не ругали молодого Полтапова за удаление?

– Нет‑нет.

– Что вам сказал Сергей Федоров в первом перерыве?

– Что мы хорошо играем «5 на 5», и что нужно исключить удаления. Мы провели 9 минут в меньшинстве. Куда это годится? Очень тяжело, когда играешь «4 на 5» полпериода.

В первой половине второго периода мы сыграли хорошо, повели 3:2. Еще в одной смене наш вратарь Адам Рейдеборн сделал шесть‑семь серьезных спасений. Мы сохранили счет 3:2 и опять перехватили инициативу.

– У вас была короткая предсезонка.

– Некоторые команды провели по 11-12 контрольных матчей. Думаю, это перебор. Где же эмоции взять перед сезоном?

А мы вышли – и физическое состояние хорошее, и психологическое. Нужно отдать должное нашему тренерскому штабу.

– Как вы относитесь к предложению сократить предсезонку и играть официальные матчи уже в августе?

– Я только за. Не то, чтобы контрольные матчи никому не нужны.

Я понимаю, что у предсезонных турниров своя большая история. Кубок мэра, Мемориал Ромазана… Но если команда играет по 12 контрольных матчей, то я бы половину их перенес на регулярку, – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные