Михаил Григоренко: «Некоторые команды провели по 11-12 контрольных матчей – это перебор. Где же эмоции взять перед сезоном?»

ответил на вопросы после победы над (6:2) в матче за Кубок Открытия.

– Как вам чувство, что пресса впервые за три года пришла в раздевалку?

– Это очень непривычно. Но лучше так, да и вы хоть раздевалку немножко посмотрите.

– Что было с ЦСКА в первом периоде?

– Это стечение обстоятельств. Мы хорошо играли «5 на 5», владели инициативой. Дисциплина нас немного подвела.

Но это эмоции. И какие‑то удаления были непонятными – как у Гуськова, нужно еще разобраться с новыми правилами. Но ничего, мы в целом сыграли хорошо.

– Не ругали молодого Полтапова за удаление?

– Нет‑нет.

– Что вам сказал в первом перерыве?

– Что мы хорошо играем «5 на 5», и что нужно исключить удаления. Мы провели 9 минут в меньшинстве. Куда это годится? Очень тяжело, когда играешь «4 на 5» полпериода.

В первой половине второго периода мы сыграли хорошо, повели 3:2. Еще в одной смене наш вратарь сделал шесть‑семь серьезных спасений. Мы сохранили счет 3:2 и опять перехватили инициативу.

– У вас была короткая предсезонка.

– Некоторые команды провели по 11-12 контрольных матчей. Думаю, это перебор. Где же эмоции взять перед сезоном?

А мы вышли – и физическое состояние хорошее, и психологическое. Нужно отдать должное нашему тренерскому штабу.

– Как вы относитесь к предложению сократить предсезонку и играть официальные матчи уже в августе?

– Я только за. Не то, чтобы контрольные матчи никому не нужны.

Я понимаю, что у предсезонных турниров своя большая история. Кубок мэра, Мемориал Ромазана… Но если команда играет по 12 контрольных матчей, то я бы половину их перенес на регулярку, – сказал нападающий .