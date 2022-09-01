Эттинджер подписал 3-летний контракт с «Далласом». Зарплата – 4 млн долларов в год

и голкипер согласовали условия нового контракта.

23-летний вратарь, находившийся в статусе ограниченно свободного агента после контракта новичка, подписал соглашение со «Старс» на три года.

Средняя зарплата американца составит четыре миллиона долларов в год. Общая сумма сделки – 12 млн долларов.

В прошлом сезоне Эттинджер провел 48 матчей в регулярном чемпионате , одержал 30 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,4% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 7 игр, пропуская в среднем 1,81 шайбы и отражая 95,4% бросков.

«Даллас» выбрал Эттинджера в первом раунде драфта-2017 под общим 26-м номером.