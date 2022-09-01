Валиева проведет символическое вбрасывание перед матчем «Спартак» – «Амур»: «Олимпийская чемпионка и любимица всей страны»

Фигуристка Камила Валиева совершит символическое вбрасывание перед матчем «Спартак» – .

«Олимпийская чемпионка, звезда фигурного катания и любимица всей страны проведет символическое вбрасывание перед матчем ХК «Спартак» – «Амур», который состоится 2 сентября в 19:30 в .

Выбор на прекрасную гостью выпал неслучайно. Напомним, что сезон-2022/23 ХК «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой Родины, ведь наши болельщики есть везде!

И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и городу Казань, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева.

Также на матче вас ждет шоу-программа с необычными артистами, викторины с уникальными призами и знакомство с творчеством Татарстана.

Любовь к «Спартаку» объединяет сердца со всей России! Присоединяйтесь к нам!» – говорится в сообщении .