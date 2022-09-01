Владимир Плющев: «Убрать Радулова из 1-го звена – все равно, что взорвать ядерную бомбу. Знарок находится в рамках, в которые его поставила селекция «Ак Барса»

Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

– Складывается впечатление, что Галиев не показывает свой максимум с Семеновым и Петровым. Что здесь можно предпринять?

– Знарок находится в тех рамках, в которые его поставила селекционная работа . Ясно, что у Шипачева была связка с Кагарлицким, ну а Радулова убрать из первого звена – это все равно, что взорвать ядерную бомбу в «Ак Барсе» (смеется).

С учетом всех этих факторов Знарок пытается создать хорошее второе звено. Но не знаю, как у него получится. Первые два звена действительно определяют очень многое в любой команде. Делать большой разрыв между двумя звеньями по мастерству, я думаю, чревато. На одном звене ничего не вывезти.

Есть еще такой момент, что некоторые звездные игроки обсуждают с главным тренером, с кем они хотели бы играть. У нас в «Ак Барсе», когда я работал с Юрием Ивановичем Моисеевым, такой был – Дмитрий Квартальнов. Он ходил к нам и говорил – мне нужны эти партнеры или другие.

Когда ты сам свою игру найти не можешь, то начинаешь искать проблемы в окружении. Посмотрим, справится с этим делом Знарок или нет, – сказал бывший главный тренер сборной России.