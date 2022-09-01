Владимир Плющев: «Убрать Радулова из 1-го звена – все равно, что взорвать ядерную бомбу. Знарок находится в рамках, в которые его поставила селекция «Ак Барса»

Теги Ак Барс Кирилл Петров Дмитрий Кагарлицкий Владимир Плющев Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Станислав Галиев Кирилл Семенов Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

– Складывается впечатление, что Галиев не показывает свой максимум с Семеновым и Петровым. Что здесь можно предпринять?

– Знарок находится в тех рамках, в которые его поставила селекционная работа «Ак Барса». Ясно, что у Шипачева была связка с Кагарлицким, ну а Радулова убрать из первого звена – это все равно, что взорвать ядерную бомбу в «Ак Барсе» (смеется). 

С учетом всех этих факторов Знарок пытается создать хорошее второе звено. Но не знаю, как у него получится. Первые два звена действительно определяют очень многое в любой команде. Делать большой разрыв между двумя звеньями по мастерству, я думаю, чревато. На одном звене ничего не вывезти.

Есть еще такой момент, что некоторые звездные игроки обсуждают с главным тренером, с кем они хотели бы играть. У нас в «Ак Барсе», когда я работал с Юрием Ивановичем Моисеевым, такой был – Дмитрий Квартальнов. Он ходил к нам и говорил – мне нужны эти партнеры или другие.

Когда ты сам свою игру найти не можешь, то начинаешь искать проблемы в окружении. Посмотрим, справится с этим делом Знарок или нет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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