Кожевников о том, что «Ак Барс» – главный фаворит сезона: «В этом уверен каждый в нашем хоккее, по-моему»

высказался о и «Ак Барсе».

– Согласны с тем, что Казань – главный фаворит сезона?

– В этом, по-моему, уверен каждый в нашем хоккее. Звезд сейчас в немного, а тут в одной команде собраны Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий, Зарипов. Ну о чем тут говорить?

– Но Уфа в последнем матче сыграла почти на равных с Казанью...

– Послушайте, это был всего лишь предсезонный турнир. Звезды еще прибавят, им нужно выстреливать зимой и весной. А вот уфимской молодежи необходимо уже сегодня показывать товар лицом и доказывать свое право на место в составе. Делайте выводы.

Да, молодежь Уфы мне понравилась. Играла быстро, с горящими глазами. Видно, по какой системе тренеры требуют от нее играть, у команды просматривается потенциал. Но результат на табло – в ключевые моменты опыт все решил.

– То есть в интригу «зеленого дерби» не верите?

– Здесь очень многое будет зависеть от «Салавата». Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном.

Теперь лидерство в Уфе необходимо проявлять опытным россиянам. Но пока не вижу, что они осознали ситуацию и готовы вести талантливую молодежь за собой. А без этого зеленые дерби не взять, – сказал двукратный олимпийский чемпион.