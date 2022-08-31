Кожевников о главной проблеме «Ак Барса»: «Мастеров – на 5 троек нападения. Неизбежно кому-то привычного времени не достанется»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Дмитрий Кагарлицкий Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников назвал главную проблему «Ак Барса» в новом сезоне. 

– Согласны с тем, что Казань – главный фаворит сезона?

– В этом, по-моему, уверен каждый в нашем хоккее. Звезд сейчас в КХЛ не много, а тут в одной команде собраны Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий, Зарипов. Ну о чем тут говорить?

– А есть ли болевые точки у Казани?

– В «Ак Барсе» мастеров – на пять троек нападения, все хотят играть и давать результат, многие уже легенды Казани. Неизбежно кому-то привычного игрового времени не достанется. Вот главная проблема, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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