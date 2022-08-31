Кожевников о главной проблеме «Ак Барса»: «Мастеров – на 5 троек нападения. Неизбежно кому-то привычного времени не достанется»

назвал главную проблему в новом сезоне.

– Согласны с тем, что Казань – главный фаворит сезона?

– В этом, по-моему, уверен каждый в нашем хоккее. Звезд сейчас в не много, а тут в одной команде собраны Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий, Зарипов. Ну о чем тут говорить?

– А есть ли болевые точки у Казани?

– В «Ак Барсе» мастеров – на пять троек нападения, все хотят играть и давать результат, многие уже легенды Казани. Неизбежно кому-то привычного игрового времени не достанется. Вот главная проблема, – считает двукратный олимпийский чемпион.