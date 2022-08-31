«Сибирь» и Winline стали партнерами, договор – до 2025 года. Логотип букмекера появится на игровой форме клуба

и букмекерская компания подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерский договор рассчитан до конца сезона-2024/25.

«В рамках совместной работы бренд Winline будет интегрирован в основные мероприятия клуба и станет важной визуальной частью клубных медиаресурсов.

Логотип Winline будет размещен на игровой и тренировочной формах ХК «Сибирь».

Особое внимание планируется уделить созданию дополнительных развлекательных сервисов и совместных спецпроектов для болельщиков клуба», – сообщается на сайте клуба .

«Рассчитываем, что сотрудничество с компанией Winline не просто приведет к увеличению доходов клуба, но и позволит, совместно с нашим новым партнером, реализовать ряд амбициозных проектов и креативных идей на домашних матчах и в медиасреде. Это особенно важно в год 60-летия хоккейного клуба «Сибирь», – сказал гендиректор клуба .