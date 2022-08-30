Калинин о самом ярком моменте в НХЛ: «Хет-трик Горди Хоу в матче с «Рейнджерс». Атмосфера супер, играли с принципиальным соперником»

ответил на вопрос о самом ярком моменте за период игры в .

Россиянин выступал за в сезонах-2015/16 и 2016/17.

«Если из игры – то хет-трик Горди Хоу.

Это запоминающийся момент, и атмосфера была супер, играли с принципиальным соперником (речь о матче с в феврале 2016 года).

Какие-то моменты вспоминаю, когда очень хотелось вернуться домой, когда не получалось. Спустя время думаешь: можно было так сделать и так сделать, анализируешь это.

Но стараюсь об этом не думать. У меня здесь и сейчас команда, которой я должен отдаваться полностью», – сказал нападающий .

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс». Калинин подрался с Миллером и оформил хет-трик Горди Хоу