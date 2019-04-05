Крылов о зарплатах в КХЛ: «Ни в одном другом чемпионате условный Фисенко не получил бы 45 млн»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Михаил Фисенко Чемпионат.com Александр Крылов деньги Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, почему КХЛ приняла решение ввести потолок зарплат.

Жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей.

«Некоторое время назад в несколько клубов пришли большие деньги, резко увеличив тем самым разницу между богатыми и бедными. Одни команды могли содержать шесть одинаковых пятерок, а другие не могли набрать и четыре.

Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату?

Решение принималось для того, чтобы сократить разницу в бюджетах богатых и бедных клубов. Тем самым повысив средний уровень игроков во всех командах. И, как следствие, повысить спортивную конкуренцию в лиге», – сказал Крылов.

Совет директоров КХЛ может обсудить повышение потолка зарплат 30 апреля («CЭ»)

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