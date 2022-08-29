Виктор Козлов: «Неприятно проигрывать три матча перед сезоном, но я видел глаза ребят – они уверены в себе. Молодые видели Шипачева и Радулова только на приставке»

высказался о поражении от «Ак Барса» (3:5) в матче Кубка TANECO-2022.

− Хороший, напряженный матч, доволен ребятами. Доволен тем, как они играли против очень хорошей команды.

У нас были моменты, мы их не реализовали. Тимур Билялов сделал много ключевых спасений. У ребят были моменты забросить в пустые ворота, но вратарь сыграл на высоте.

− Почему Кареев досрочно покинул лед?

− Он получил небольшое повреждение.

− Как оцените игру Джошу Хо-Сэнгу? Он забил, но ошибся в своей зоне, что привело к пропущенной шайбе.

− Да, сыграл немного самоуверенно, но такое бывает. На предсезонном турнире попробовал, не получилось. Да, после этого момента «Ак Барс» забил и переломил игру.

− Вы похвалили . Можно сказать, что он переиграл дуэт ваших вратарей?

− Нет, наши вратари тоже сделали много сэйвов. Просто я говорил, что мы имели несколько хороших моментов, которые он вытащил из пустых ворот.

− По двойному удалению у вас есть вопросы к своим игрокам?

− Нет, вопросов к игрокам нет.

− Вчера вы сказали, что матч с «Ак Барсом» будет экзаменом для вас и вашей команды. Можете озвучить оценку за экзамен?

− Если бы победили – была бы пятерка. А так, три с плюсом – четыре с минусом.

Мне понравилась игра, много молодых ребят, которые Шипачева и Радулова только по телевизору и на приставке видели, а сегодня вышли против них. Они молодцы, не заробели, жестко сыграли против них, контролировали шайбу.

− Серийные голы и с «Нефтехимиком», и сегодня. Чем это можно объяснить?

− Предсезонный матч, все это происходит в третьем периоде, где, возможно, на фоне усталости теряется концентрация, принимаются неправильные решения.

− Три поражения – это повод для беспокойства?

− Мы попробовали много молодых ребят, новые сочетания, довольны тем, как они себя проявили. Неприятно проигрывать три матча перед сезоном, но я видел глаза ребят – они уверены в себе.

− Какие эмоции от первого «Зелёного дерби» в тренерской карьере?

− Такие же, как и будучи игроком. Играть против «Ак Барса» − это всегда эмоционально, напряженно, всегда чувствуется ажиотаж. Для наших болельщиков всегда очень важно удачно сыграть против , – сказал главный тренер .