«Филадельфия» продлила Хэйдена Ходжсона на 2 сезона. Второй год контракта форварда – односторонний

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«Филадельфия» продлила форварда Хэйдена Ходжсона на 2 сезона.

Новый контракт 26-летнего нападающего является гибридным. В первый год соглашение будет двусторонним (50 тысяч долларов подписной бонус, зарплата в НХЛ 750 тысяч, в АХЛ – 175 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 200 тысяч). 

Во второй год – односторонним (зарплата 800 тысяч долларов). 

В минувшем сезоне Ходжсон дебютировал в НХЛ, набрав 3 (1+2) очка и 11 минут штрафа в 6 играх регулярного чемпионата. 

В АХЛ провел 46 матчей и набрал 31 (19+12) очко при 70 минутах штрафа и 4 драках. Ранее игрок в основном выступал в ECHL.

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