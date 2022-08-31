«Филадельфия» продлила Хэйдена Ходжсона на 2 сезона. Второй год контракта форварда – односторонний

продлила форварда Хэйдена Ходжсона на 2 сезона.

Новый контракт 26-летнего нападающего является гибридным. В первый год соглашение будет двусторонним (50 тысяч долларов подписной бонус, зарплата в НХЛ 750 тысяч, в – 175 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 200 тысяч).

Во второй год – односторонним (зарплата 800 тысяч долларов).

В минувшем сезоне Ходжсон дебютировал в , набрав 3 (1+2) очка и 11 минут штрафа в 6 играх регулярного чемпионата.

В АХЛ провел 46 матчей и набрал 31 (19+12) очко при 70 минутах штрафа и 4 драках. Ранее игрок в основном выступал в ECHL.