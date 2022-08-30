Леонтьев о Паршине в «Нефтехимике»: «Кошице» хотел его оставить, но мы выиграли борьбу. Денис летает по льду как молодой»

Теги Нефтехимик Денис Паршин чемпионат Словакии КХЛ Олег Леонтьев Кошице Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» объяснил подписание контракта с Денисом Паршиным.

– Опытный Денис Паршин пришел вместо Евгения Артюхина. Наверняка подписали такого игровика на скромные деньги?

– Денис сыграл 14 в сезонов КХЛ, то есть около 700 матчей. Его зарплата? Нет, у него не минималка, нормальный контракт.

Пригласить его было моим желанием. Я смотрел, как Паршин играл в Словакии, там он был в большом порядке. Знаю, что «Кошице» его хотел оставить, но мы выиграли борьбу за него.

Вижу, что Денис летает по льду как молодой, и просто уверен, что он нам поможет – с его-то богатым опытом, руками и техникой.

Игры показали, что Паршин может и отдавать, и завершать. Самое главное, что он, несмотря на возраст, показывает хорошее движение. Дай Бог, что продолжит так и дальше, – сказал Олег Леонтьев.

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