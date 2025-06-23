«Амур» объявил об уходе Джарасика: «Мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива»

«Амур» объявил об уходе вратаря Мэтта Джарасика.

28-летний американец стал игроком хабаровского клуба в ноябре прошлого года. В 20 матчах за команду в Фонбет Чемпионате КХЛ он отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 3,56.

До этого голкипер отыграл 2 сезона за «Куньлунь».

«Сегодня мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива.

Благодарим тебя за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Амура ».