«Амур» объявил об уходе Джарасика: «Мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива»
«Амур» объявил об уходе вратаря Мэтта Джарасика.
28-летний американец стал игроком хабаровского клуба в ноябре прошлого года. В 20 матчах за команду в Фонбет Чемпионате КХЛ он отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 3,56.
До этого голкипер отыграл 2 сезона за «Куньлунь».
«Сегодня мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива.
Благодарим тебя за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Амура».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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