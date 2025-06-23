Крикунов о минском «Динамо» в новом сезоне: «Уверенно войдет в плей-офф – это однозначно. Там могут и пошуметь, повысить ставки и пройти уже второй раунд»

Владимир Крикунов верит в прогресс минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне белорусский клуб впервые в истории прошел первый раунд Кубка Гагарина, выбив ЦСКА (4-2). Во втором раунде «зубры» уступили «Трактору» (1-4).

«Я думаю, что в следующем сезоне команда уверенно войдет в плей-офф, это однозначно. Они подписали Зака Фукале , с таким вратарем они точно не останутся за бортом.

А там, в принципе, могут и пошуметь. В прошлом сезоне ведь прошли ЦСКА в первом раунде, могут повысить ставки и пройти уже второй раунд», – сказал бывший тренер сборной России.