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  • Крикунов о минском «Динамо» в новом сезоне: «Уверенно войдет в плей-офф – это однозначно. Там могут и пошуметь, повысить ставки и пройти уже второй раунд»
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Крикунов о минском «Динамо» в новом сезоне: «Уверенно войдет в плей-офф – это однозначно. Там могут и пошуметь, повысить ставки и пройти уже второй раунд»

Владимир Крикунов верит в прогресс минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне белорусский клуб впервые в истории прошел первый раунд Кубка Гагарина, выбив ЦСКА (4-2). Во втором раунде «зубры» уступили «Трактору» (1-4). 

«Я думаю, что в следующем сезоне команда уверенно войдет в плей-офф, это однозначно. Они подписали Зака Фукале, с таким вратарем они точно не останутся за бортом.

А там, в принципе, могут и пошуметь. В прошлом сезоне ведь прошли ЦСКА в первом раунде, могут повысить ставки и пройти уже второй раунд», – сказал бывший тренер сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Vprognoze
logoВладимир Крикунов
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoЗак Фукале
logoДинамо Минск
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