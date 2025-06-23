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Моисеев из «Лады» о задержках зарплаты: «Неприятно, всем нужно кормить семьи. На игре это не отражалось – нельзя выходить на лед с опущенными руками»

Данила Моисеев прокомментировал задержки зарплаты в «Ладе».

В минувшем сезоне тольяттинцы заняли десятое место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

– Сказывались ли как-то задержки на результатах команды в сезоне?

– Понятно, что всем нужно кормить семьи, и это неприятно, что такое происходило, но так как задержки были не очень долгие, то, наверное, нельзя сказать, что это как-то отражалось на игре и результатах команды.

– А в раздевалке между собой обговаривали, что это никак не должно влиять на игру?

– Нет, такого не было. Все прекрасно осознают, что у каждого на спине написана его фамилия и нельзя выходить на лед с опущенными руками. Да и болельщики с трибуны увидели бы это.

На самом деле про деньги здесь и речи быть не может, – заявил нападающий «Лады» Данила Моисеев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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